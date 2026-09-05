Автобус и «КамАЗ» столкнулись в Петербурге
Автобус и «КамАЗ» столкнулись в Петербурге, четверо пострадавших
В Кировском районе Санкт-Петербурга произошло столкновение рейсового автобуса с грузовым автомобилем «КамАЗ». Об этом стало известно 5 сентября.
В результате аварии пострадали четыре человека, всех их госпитализировали в лечебные учреждения города. Информацию дали в городском управлении МЧС России.
Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались две единицы спецтехники и восемь сотрудников ведомства. Других подробностей не приводится.
Ранее жесткое ДТП произошло в Петербурге: у авто вырвало двигатель. Детали — в нашем материале.
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