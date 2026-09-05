Жесткое ДТП произошло в Петербурге: у авто вырвало двигатель
Вечером 4 сентября на Днепропетровской улице Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием тяжелой грузовой техники и легкового внедорожника. Инцидент случился у дома № 8И.
По информации Telegram-канала «78. Новости», удар оказался настолько мощным, что двигатель иномарки вырвало из моторного отсека. Опубликованные в сети кадры с места событий демонстрируют обширные деформации передней части кузова легковушки.
Несмотря на серьезные механические повреждения транспортных средств, в результате аварии, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.
Ранее в Ярославле машина влетела в остановку. Подробности — в нашем материале.
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