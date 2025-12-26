ДТП с фурами в Тульской области: подробности
В Богородицком районе Тульской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием грузовиков, в результате которого один человек погиб и один получил травмы.
Об этом пишет ТСН24 со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию. Авария случилась вечером в пятницу, 26 декабря, на 235-м километре федеральной магистрали. По данным ГАИ, столкнулись три большегруза, после удара все фуры съехали в кювет.
Водитель одного из грузовиков скончался, еще один шофер пострадал. Причины и детали происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье Госавтоинспекция усилила контроль за перевозкой детей на период новогодних праздников.
