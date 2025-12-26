ДТП с фурами в Тульской области: подробности

26 декабря 2025, 22:57

При столкновении фур в ДТП на М-4 «Дон» погиб один человек

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Богородицком районе Тульской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием грузовиков, в результате которого один человек погиб и один получил травмы.