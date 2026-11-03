Выжившую после смертной казни американку принуждают мыть душевую с тараканами
Американка Криста Пайк, пережившая неудачную смертную казнь, пожаловалась в суд на администрацию тюрьмы из-за того, что её принуждают вручную мыть душевую с тараканами. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Пайк признали виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер. Она должна была стать первой женщиной, казнённой в Теннесси за последние 200 лет, однако 30 сентября процедура с помощью двух смертельных инъекций сорвалась. Осуждённую госпитализировали.
После выписки 9 октября Пайк вернули в исправительный центр Debra K. Johnson и бессрочно поместили в одиночную палату тюремного лазарета. В своей недавней жалобе Пайк указала, что ей пришлось самостоятельно мыть кишащую тараканами душевую кабину. С её точки зрения, это создаёт высокий риск инфекции и новых травм.
Защита Пайк утверждает, что действия сотрудников исправительного учреждения привели к тяжёлым ожогам, повреждениям вен и нервов осуждённой. Адвокаты просят суд прекратить бессрочную изоляцию, перевести Пайк в безопасный сектор для осуждённых и восстановить условия содержания с учётом состояния её здоровья.
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