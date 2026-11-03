Два туристических вертолета столкнулись в воздухе в Непале
Два туристических вертолета столкнулись в районе Солукхумбу на востоке Непала. Об этом пишет журнал India Today.
По данным издания, инцидент произошел во время посадки рядом с отелем Edelweiss Pheriche, недалеко от базового лагеря на Эвересте в деревне Периче. На опубликованных кадрах видно, что воздушные судна компаний Fishtail Air и Air Dynasty пытались приземлиться на одну и ту же площадку, однако столкнулись и упали на землю. Неподалеку стояли несколько десятков туристов с рюкзаками — обломки полетели в их сторону, но не все люди успели отбежать.
В результате происшествия погиб иностранец, личность которого пока не установлена, также пострадал один из пилотов. На место происшествия прибыл вертолет для проведения спасательных работ. Причины трагедии пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что во Флориде при крушении бизнес-джета Learjet 60 погибли девять человек.
Читайте также: