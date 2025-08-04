Автобус переехал пенсионерку в Петербурге, когда она оступилась на выходе
Автобус переехал пенсионерку в Петербурге, когда она оступилась на выходе из него. Об этом сообщили в региональном главке МВД России в понедельник, 4 августа.
Уточняется, что инцидент произошел на Бульваре Трудящихся. Пожилая женщина буквально оказалась под колесами 59-летнего водителя.
Сейчас 87-летняя пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Правоохранители сейчас проводят проверку по факту произошедшего. Аналогичный случай произошел в Борском районе Нижегородской области. Отмечалось, что пассажиры давно жаловались на водителей маршрута, пострадавшего госпитализировали.
Перед этим сообщалось о массовом ДТП на юго-востоке столицы.
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