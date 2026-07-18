Автобус с десятками детей вылетел в кювет на российской трассе

18 июля 2026, 18:48

Под Красноярском автобус с 29 детьми съехал в кювет по пути в лагерь

Фото: пресс-служба УМВД по Красноярскому краю

Автобус с детьми съехал в кювет на трассе в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.