Автобус с десятками детей вылетел в кювет на российской трассе
Автобус с детьми съехал в кювет на трассе в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Авария произошла днем 18 июля на пятом километре автодороги «Маганск — Береть — Урман». Предварительно, 70-летний водитель автобуса Hyundai, отвозивший детей из Красноярска в оздоровительный лагерь «Космос», допустил съезд в правый кювет по ходу движения.
Всего в момент происшествия в салоне находились 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет. Никто из них, к счастью, не пострадал. В настоящее время все причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что в Саратове 45-летний водитель рейсового автобуса насмерть сбил пешехода. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи, сейчас его личность устанавливается.
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