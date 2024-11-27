«Пара человек намокли»: местные рассказали о крушении катера в Баренцевом море

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Среди туристов перевернувшегося в Баренцевом море прогулочного катера пострадавших нет, лишь «пара человек намокли». Об этом сообщил местный житель Териберки по имени Артем. По его словам, в момент крушения в море действовало ограничение, но на определенный тип судов.
«Было только ограничение. Выходить можно было, если судно позволяет. Людей всех спасли. Пара человек намокли, но никто не пострадал. В море страшного ничего нет — обычная рабочая погода», — рассказал мужчина в беседе с «Газетой.Ru».Ранее телеграм-канал «112» сообщал, что в Баренцевом море в районе Териберки затонул прогулочный корабль с пассажирами, приплывшими полюбоваться китами. Люди оказались в воде, но их, к счастью, спасли. Полюбоваться китами при этом не удалось.
Отмечалось, что транспортная прокуратура уже организовала проверку по факту случившегося. До 29 ноября введено ограничение на выход в море для маломерных судов из-за погоды, однако почему-то прогулочный катер все равно вышел в море.
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