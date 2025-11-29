Достижения.рф

Один человек погиб при пожаре в Петербурге

Фото: istockphoto / abadonian

Пожар вспыхнул в жилом доме в поселке Металлострой. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



Возгорание случилось в двухкомнатной квартире по адресу Полевая улица, дом 2/30. Огонь распространился на площади пять квадратных метров, охватив предметы интерьера и обстановку одной из комнат.

Оперативные службы прибыли на место происшествия и в течение часа ликвидировали возгорание. Во время осмотра помещения спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины возникновения пожара.

Ранее в пригороде Петербурга грузовик снес два припаркованных автомобиля, в результате чего погибли два человека.

