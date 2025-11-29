В пригороде Казани после яркой вспышки пропало электричество
SHOT: рядом с Казанью прогремела серия взрывов
Жители пригорода Казани сообщили о вспышках и звуках, похожих на взрывы. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
В окрестностях населенного пункта Осиново яркая вспышка озарила небо. После этого начались перебои с подачей электроэнергии.
Также местные жители утверждают, что слышали не менее трех громких звуков, напоминающих взрывы. По предварительной информации, на местной подстанции произошли технические неполадки. Официальные сведения о пострадавших и причинах ЧП уточняются.
Ранее в особой экономической зоне «Алабуга» начался пожар. Сотни человек самостоятельно эвакуировались с территории пылающего склада.
