Автобус с украинскими военными столкнулся с грузовиком в Львовской области

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Автобус с бойцами ВСУ попал в аварию в Львовской области Украины. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 12 военных, а водитель автобуса скончался на месте.
ДТП произошло накануне ночью в 03:30 на трассе Киев – Чоп.
Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером на трассе в Житомирской области Украины погиб советник бывшего министра стратегической промышленности Ярослав Олейник, регулирующий снабжение украинской армии беспилотниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Также ранее стало известно о том, что на ЦКАД в Подмосковье перевернулся автобус с 27 рабочими после столкновения с двумя фурами.
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ДТП произошло накануне ночью в 03:30 на трассе Киев – Чоп.
Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером на трассе в Житомирской области Украины погиб советник бывшего министра стратегической промышленности Ярослав Олейник, регулирующий снабжение украинской армии беспилотниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Также ранее стало известно о том, что на ЦКАД в Подмосковье перевернулся автобус с 27 рабочими после столкновения с двумя фурами.
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Анастасия Чинкова