Избившего плеткой двух пенсионеров в Кисловодске арестовал суд
Кисловодский городской суд поместил под стражу местного жителя, обвиняемого в нападении на пожилую пару у городского озера. Об этом говорится в Telegram-канале судов Ставропольского края.
По версии следствия, обвиняемый — гр. Э. — находясь на набережной верхом на лошади и держа в правой руке плетку, грубо нарушил общественный порядок.
В присутствии многочисленных прохожих он, исходя из незначительного повода (замечания по поводу прогулки всадника по пешеходной дорожке), умышленно нанес не менее одного удара плетью по голове потерпевших — гр. В. и гр-ке В., причинив им телесные повреждения.
Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении гр. Э. меры пресечения в виде заключения под стражу по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Ранее глава города Евгений Моисеев сообщил, что набережную атаковали всадники в масках, избившие двух пенсионеров плеткой. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ставрополью сообщила о проверке по факту произошедшего.
