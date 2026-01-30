Автобус сбил трёх девочек-подростков на пешеходном переходе в Чебоксарах
В Чебоксарах автобус сбил трёх несовершеннолетних девочек на пешеходном переходе. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Мира. По предварительной информации, 64-летний водитель автобуса маршрута №33 не успел затормозить перед светофором из-за сложных погодных условий и наехал на подростков, переходивших проезжую часть.
Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Подробности о тяжести их травм в материале не приводятся. На место происшествия оперативно прибыла полиция для выяснения всех обстоятельств ДТП.
В Госавтоинспекции напомнили, что водителям следует соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дороге, а пешеходам — переходить проезжую часть, только убедившись в безопасности.