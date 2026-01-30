Автобус сбил трёх девочек-подростков на пешеходном переходе в Чебоксарах

30 января 2026, 00:19

​Фото: Telegram-канал «УМВД России по г.Чебоксары» @cheb_police

В Чебоксарах автобус сбил трёх несовершеннолетних девочек на пешеходном переходе. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.





Дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Мира. По предварительной информации, 64-летний водитель автобуса маршрута №33 не успел затормозить перед светофором из-за сложных погодных условий и наехал на подростков, переходивших проезжую часть.



