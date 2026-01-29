На козырьке дома в российском городе заметили труп мужчины

29 января 2026, 23:11

В Тюмени на козырьке многоквартирного дома на улице Малыгина заметили труп мужчины

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Тюмени вечером в этот четверг на козырьке многоквартирного дома на улице Малыгина заметили мужчину. Предварительно, он скончался, однако детали смерти пока не приводятся. Об этом сообщает «Московский комсомолец».





Тело обнаружила женщина, проживающая в третьем подъезде многоэтажки. Собираясь зайти в дом, она заметила на козырьке неподвижно лежащего человека. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.



В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность погибшего, причины его смерти и обстоятельства, при которых мужчина оказался на козырьке.



Ранее сообщалось, что в Кирове ритуальщики обокрали умершего человека. Однако мужчины не знали, что в этот момент их снимала скрытая камера. Родственники погибшего обратились в полицию, возбуждено уголовное дело.