Автобус со школьной командой по футболу перевернулся в США: есть пострадавшие
В США перевернулся автобус с юниорской футбольной командой из средней школы Аликиппа. Об этом пишет газета The Washington Post.
По предварительным данным, авария произошла на сложном участке дороги к северу от Питтсбурга (штат Пенсильвания). В результате пострадали 21 из 28 человек, находившихся в салоне. Информация об их состоянии пока уточняется, добавил начальник полиции округа Экономи Майкл О'Брайен.
Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы. Причины произошедшего выясняются.
