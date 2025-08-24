Автобус со школьной командой по футболу перевернулся в США: есть пострадавшие

24 августа 2025, 08:51

WP: 21 человек пострадал в ДТП с перевернувшимся автобусом в США

Фото: iStock/mirror-images

В США перевернулся автобус с юниорской футбольной командой из средней школы Аликиппа. Об этом пишет газета The Washington Post.