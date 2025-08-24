Пожилой сборщик ягод утонул в реке Быстрой в Иркутской области
Пожилой сборщик ягод утонул в реке Быстрой в Слюдянском районе Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в своем телеграм-канале.
По словам очевидцев, 71-летний мужчина намеревался перебраться вброд с одного берега на другой. В какой-то момент водный поток сбил его с ног и унес.
На поиски пропавшего отправились сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда. Тело пенсионера нашли ниже по течению от того места, где его видели в последний раз.
