Пожилой сборщик ягод утонул в реке Быстрой в Иркутской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

Пожилой сборщик ягод утонул в реке Быстрой в Слюдянском районе Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в своем телеграм-канале.



По словам очевидцев, 71-летний мужчина намеревался перебраться вброд с одного берега на другой. В какой-то момент водный поток сбил его с ног и унес.

На поиски пропавшего отправились сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда. Тело пенсионера нашли ниже по течению от того места, где его видели в последний раз.

Ранее сообщалось, что пьяные парень и девушка утонули во время купания в море недалеко от южного берега Крыма. Трагедия произошла 17 августа в ялтинской акватории.

Лидия Пономарева

