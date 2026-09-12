Автобус со студентами перевернулся в Петербурге, в нем ехало более 40 человек
В Санкт-Петербурге на Линдуловской дороге произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 43 человека. Об этом стало известно 12 сентября.
По информации собеседника, в транспортном средстве ехали студенты. Автобус пробил заграждение и упал в кювет. Данные приводят «Известия». Причины аварии и количество пострадавших в настоящее время не уточняются.
Днем ранее крупная авария с автобусом произошла на 1180-м километре трассы М-8 «Холмогоры» в Архангельской области. Жертвами происшествия стали 13 человек.
По предварительным данным, столкновение автобуса с лесовозом и легковым автомобилем произошло в момент, когда водитель автобуса пытался совершить обгон по встречной полосе. В Архангельской области 12 сентября объявили траур.
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