Автобус со студентами перевернулся в Петербурге, в нем ехало более 40 человек

12 сентября 2026, 13:47

Автобус со студентами перевернулся в Петербурге, в нем было 43 человека

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Санкт-Петербурге на Линдуловской дороге произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились 43 человека. Об этом стало известно 12 сентября.