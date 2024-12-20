В Ростове-на-Дону следователи проверят мать, кормящую годовалую дочь фруктами

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Следователи из Ростова-на-Дону проверят женщину, которая кормит своего годовалого ребёнка лишь фруктами. Известно, что она запрещала дочери пить воду, сообщил РЕН ТВ в Телеграм-канале.
«В ряде СМИ опубликована информация о том, что жительница г. Ростова-на-Дону кормит свою малолетнюю дочь только фруктами и запрещает ей пить воду», — обратили внимание авторы материала.
Ещё стало известно, что годовалая девочка вся жёлтая из-за «фруктовой» диеты. Из-за подобного рациона у ребёнка проявились высокая температура и симптомы «самоочищения организма». Следствие собирается провести проверку, после неё примут процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в 11-й детской государственной больнице Екатеринбурга юные пациенты отравились едой. Пострадали также и их родители. Дети, находившиеся в кардиологическом отделении медицинского учреждения, и их родители поужинали в больничной столовой макаронами. Через несколько часов все, кто принимал пищу, почувствовали себя плохо.
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