В Севастополе в бытовой ссоре погибла вокалистка NEMA Немеляйнен

Россиянку избила тайская таксистка на Пхукете за отмену заказа. Как пишет Mash, в конце января москвичка вызвала автомобиль через InDrive. Сначала водитель поднял стоимость, а затем стоял на месте. В итоге девушка отменила заказ в связи с долгим ожиданием.