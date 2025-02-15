В Севастополе в бытовой ссоре погибла вокалистка NEMA Немеляйнен

Фото: istockphoto/blinow61
Вокалистка NEMA Наталья Немеляйнен погибла в результате бытовой ссоры с соседом в Севастополе. Как уточнили РИА Новости в региональном СУ СК, спутник женщины получил ранения.
Трагедия произошла в ночь на среду, 12 февраля, в одном из СНТ. Сосед ударил 45-летнюю вокалистку кирпичом по голове, а также ее 36-летнего сожителя. Подозреваемый находится под стражей, а пострадавший госпитализирован, добавили в СУ СК.
По сообщению региональной прокуратуры, 14-летняя дочь погибшей сейчас находится у отца, соблюдение ее прав на контроле ведомства.
Ранее стало известно, что таксистка из Таиланда избила москвичку на Пхукете на почве отмененного заказа. Подробности в материале «Радио 1».
Читайте также:
Заключенный колонии «Белый медведь» в знак протеста зашил себе рот
На Алтае действует режим повышенной готовности на фоне землетрясения
Ксения Собчак раскрыла детали вечеринки с участием Хакамады, сорванной ОМОНом
По сообщению региональной прокуратуры, 14-летняя дочь погибшей сейчас находится у отца, соблюдение ее прав на контроле ведомства.
Ранее стало известно, что таксистка из Таиланда избила москвичку на Пхукете на почве отмененного заказа. Подробности в материале «Радио 1».
Читайте также:
Заключенный колонии «Белый медведь» в знак протеста зашил себе рот
На Алтае действует режим повышенной готовности на фоне землетрясения
Ксения Собчак раскрыла детали вечеринки с участием Хакамады, сорванной ОМОНом
Никита Кротов