Автомобиль перевернулся в результате аварии на юге Москвы
В Москве на пересечении Кантемировской улицы и Пролетарского проспекта произошло ДТП, в результате которого один автомобиль перевернулся. Об этом сообщает Москва 24 со ссылкой на очевидцев.
По предварительным данным издания, три автомобиля, в том числе такси, столкнулись возле светофора. При этом один автомобиль перевернулся. Рядом лежит самокат. О пострадавших информации нет.
«На месте находятся сотрудники полиции и скорая помощь. Движение на этом участке затруднено. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются», — говорится в материале.
При этом Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщает, что за первые шесть месяцев 2026 года произошло 350 ДТП с участием мотоциклистов.
«Порядка 130 тыс. мотоциклистов зарегистрированы в Москве. За шесть месяцев 2026 года произошло 350 аварий с участием мотоциклистов, 389 человек получили ранения, 16 человек погибли», — отметили в ведомстве.
Самыми частыми причинами ДТП являются несоблюдение дистанции и скоростного режима, правил перестроения и очередности проезда. Мотоциклистам посоветовали обязательно надевать необходимую экипировку и внимательно соблюдать правила дорожного движения.