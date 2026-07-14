Автомобиль перевернулся в результате аварии на юге Москвы

14 июля 2026, 19:26

Фото: iStock/Anton Novikov

В Москве на пересечении Кантемировской улицы и Пролетарского проспекта произошло ДТП, в результате которого один автомобиль перевернулся. Об этом сообщает Москва 24 со ссылкой на очевидцев.





По предварительным данным издания, три автомобиля, в том числе такси, столкнулись возле светофора. При этом один автомобиль перевернулся. Рядом лежит самокат. О пострадавших информации нет.





«На месте находятся сотрудники полиции и скорая помощь. Движение на этом участке затруднено. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются», — говорится в материале.

«Порядка 130 тыс. мотоциклистов зарегистрированы в Москве. За шесть месяцев 2026 года произошло 350 аварий с участием мотоциклистов, 389 человек получили ранения, 16 человек погибли», — отметили в ведомстве.