Россиянка занялась сексом с 15-летним братом мужа и попалась
В Краснодарском крае осудили девушку, вступившую в интимную связь с несовершеннолетним братом мужа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следствия, 21-летняя девушка состояла в романтических отношениях и занималась сексом с 15-летним братом своего мужа. Узнав о происходящем в семье, мать юноши написала заявление в полицию.
Фигурантке вменили статью 134 УК: «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Суд признал ее виновной и приговорил к 300 часам обязательных работ. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме.
Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге приговорил 27-летнего мужчину к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над малолетней девочкой.
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