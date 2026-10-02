Главный инцел страны получил приговор за интим с малолетней
Блогера-инцела Алексея Поднебесного приговорили к трем годам лишения свободы за интимную связь с несовершеннолетней. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда в Санкт-Петербурге, пишет Mash.
Уголовное дело против фигуранта возбудили после публикации видео с 15-летней девушкой. Поднебесного задержали летом 2024 года. Он заявлял, что не знал о возрасте несовершеннолетней.
В мае была информация, что суду предстоит выяснить, мог ли 46-летний инфлюенсер определить, является ли его фанатка малолетней. Возраст играет важную роль в квалификации деяния.
Инцелы (от англ. involuntary celibate — «вынужденное целомудрие») — это люди, которые считают, что не могут найти романтического или сексуального партнёра, хотя хотели бы отношений. Термин появился как относительно нейтральное обозначение людей, испытывающих одиночество, но со временем вокруг него сформировалось интернет-сообщество.
Перед этим стало известно, как инцел Поднебесный угодил в педофильский скандал с 15-летней фанаткой. Детали — в нашем материале.
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