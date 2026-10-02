Главный инцел страны получил приговор за интим с малолетней

02 октября 2026, 11:47

Mash: Блогер-инцел Поднебесный получил три года по делу о педофилии

Фото: istockphoto/AMilkin

Блогера-инцела Алексея Поднебесного приговорили к трем годам лишения свободы за интимную связь с несовершеннолетней. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда в Санкт-Петербурге, пишет Mash.