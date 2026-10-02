Пенсионерки-сестры погибли на севере Москвы: подробности
На севере Москвы раскрылись новые подробности гибели двух пожилых женщин, тела которых обнаружили накануне вечером в квартире на Беломорской улице. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве.
Как сообщает «МК», погибшими оказались родные сестры 71 и 73 лет. На месте обнаружили предсмертную записку, что может указывать на суицид.
По данным издания, одна из женщин страдала онкологическим заболеванием. Вторая много лет назад потеряла сына: в 2011 году он совершил самоубийство. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее российский участковый записал видео о семейных проблемах и совершил суицид. Детали — в нашем материале.
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