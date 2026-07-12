Мощный пожар в баре Бангкока унёс 27 жизней, еще 63 человека пострадали

12 июля 2026, 23:51

Фото: iStock/wirot pathi

В Бангкоке в результате пожара в баре погибли почти 30 человек, еще десятки пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна.





Пожар вспыхнул в районе Чатучак на севере города. Выступавший в заведении музыкант рассказал, что заметил дым из электрощита у сцены, после чего раздался взрыв. Часть очевидцев сняла происходящее на видео и выложила все в Интернет — клипы показывают, как посетители бара в панике выбегают на улицу из горящего здания.



Предварительно, не менее 27 человек погибли, а пострадали — около 63. Многие надышались густым едким дымом, часть людей госпитализировали. На месте работают экстренные службы, число жертв может возрасти. Информации о том, есть ли среди погибших россияне, пока не поступало. Точные причины случившегося выясняются.