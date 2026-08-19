Девочка погибла после падения за борт катера на Дону
Восьмилетний ребенок погиб во время прогулки на катере в районе Азова Ростовской области. Об этом пишут Telegram-каналы.
Девочка упала в воду и получила тяжелые травмы от гребного винта. Обстоятельства случившегося устанавливают. Инцидент произошел вечером 18 августа на Дону. После происшествия девочку доставили к пирсу, однако она скончалась до приезда бригады скорой помощи.
Перед выходом на воду необходимо проверить исправность катера, наличие спасательных жилетов по числу пассажиров, аптечки, огнетушителя и средств связи. Каждый пассажир, особенно ребенок, должен надеть и правильно застегнуть спасательный жилет. Важно заранее уточнить прогноз погоды и не выходить на воду при сильном ветре, грозе или плохой видимости.
Во время движения нельзя вставать без необходимости, пересаживаться с места на место, перегибаться через борт или садиться на нос и корму катера. Дети должны находиться рядом со взрослыми и под постоянным присмотром. Запрещено купаться, прыгать в воду или спускаться за борт при работающем двигателе.
Судоводитель обязан соблюдать скоростной режим, не употреблять алкоголь и следить за безопасной дистанцией до других судов, берега и купающихся. Перед любыми маневрами необходимо убедиться, что пассажиры сидят устойчиво и держатся за поручни. Если человек оказался в воде, двигатель нужно немедленно заглушить, подать спасательное средство и вызвать экстренные службы при необходимости.
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