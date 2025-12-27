В США неизвестный ворвался в офис шерифа и открыл стрельбу
В округе Шошоне (США) произошла стрельба в здании офиса шерифа, в результате которой пострадали три человека. Об этом проинформировала газета Shoshone News‑Press.
Инцидент начался с предупреждения местных властей о появлении вооружённого человека в помещении.
Согласно публикации, двух пострадавших с огнестрельными ранениями были оперативно доставили в больницу. Третий раненый, по предварительной информации, может до сих пор находиться внутри здания.
Источник издания также сообщил, что предполагаемый стрелок забаррикадировался в здании.
