Во Владивостоке два строителя погибли при падении с высоты
Два человека погибли на строительной площадке во Владивостоке после падения с высоты. Об этом в Телеграм-канале сообщила прокуратура Приморского края.
Инцидент произошёл вечером 22 декабря в районе Патрокла. По данным надзорного органа, погибшими являются два работника, выполнявшие задачи на объекте.
В настоящее время прокуратура контролирует ход расследования происшествия. В рамках проверки уделяется особое внимание соблюдению требований охраны труда и техники безопасности на стройплощадке. Дело касается факта гибели двух и более лиц по неосторожности.
Кроме того, ведомство отслеживает результаты расследования, проводимого Государственной инспекцией труда. Специалисты анализируют обстоятельства случившегося и устанавливают причины трагедии.
