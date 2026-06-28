Автомобиль въехал в здание в центре Санкт-Петербурга
Нетрезвый водитель автомобиля Infiniti въехал в здание в историческом центре Санкт-Петербурга, об этом сообщил региональный главк Росгвардии в своем канале в мессенджере Max.
Авария произошла 28 июня около 08:00. Мужчина, выезжая с улицы Марата на Невский проспект, не справился с управлением, после чего машина врезалась в стену дома. В результате пострадал пассажир — его госпитализировали в Мариинскую больницу. У иномарки, судя по кадрам с места ДТП, сильно повреждена передняя часть.
Росгвардейцы задержали 32-летнего водителя на месте происшествия. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, его передали сотрудникам Госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге автомобилист устроил смертельное ДТП с пешеходами и скрылся с места аварии.
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