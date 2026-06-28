Грузовой поезд сбил двух женщин в российском регионе
Грузовой поезд сбил двух женщин под Челябинском, одна скончалась
В Челябинской области грузовой поезд насмерть сбил женщину, еще одна пострадала. Трагедия произошла 27 июня на перегоне Сулея – Кукшик Южно-Уральской железной дороги, на 1864-м километре. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. проводится проверка.
Возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее пассажирский поезд врезался в фуру на перееезде под Астраханью и оторвал кабину. Подробности в нашем материале.
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