Автомобиль влетел в толпу пешеходов в Петрозаводске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
28-летний водитель автомобиля марки «Шкода» не уступил дорогу на пересечении улиц Правды и Невского, что привело к столкновению с тёмно-синей «Маздой», двигавшейся справа. В результате аварии «Мазда» врезалась в пешеходов, находившихся на тротуаре.
Травмы различной степени тяжести получили три женщины: 39, 45 и 48 лет. Кроме того, медицинская помощь потребовалась 44-летней пассажирке автомобиля «Шкода». Обстоятельства случившегося устанавливаются.
