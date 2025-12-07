Полицейская машина сбила велокурьера в центре Москвы
В центре Москвы на Краснопрудной улице полицейский автомобиль сбил велокурьера. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». К сожалению, пострадавший не выжил.
Краснопрудная улица находится недалеко от Комсомольской площади, также известной как «площадь трех вокзалов».
Ранее в Мытищах произошла авария с участием большегрузного самосвала, который выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
В результате инцидента травмы получили четыре человека, в том числе 15-летний подросток. Один из участников ДТП скончался.
