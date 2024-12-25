Azerbaijan Airlines временно приостановила полеты из Баку в Грозный и Махачкалу

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Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) временно остановила приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до выяснения причин крушения самолета в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе AZAL.
«Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку — Грозный — Баку и Баку — Махачкала — Баку приостановлено до завершения расследования», — говорится в сообщении.
При этом остальные полеты осуществляются штатно.
Сейчас в сети расходится видео со странными отметинами на хвосте упавшего в Казахстане самолета, которые похожи на те, что остаются после обстрела или взрыва боеприпаса с поражающими элементами.
По данным Telegram-канала «Воевода вещает», что по данному видео можно утверждать, что это взрыв произошел не внутри самолета. Отметины похожи на те, которые оставляет ЗРК. Утром 25 декабря сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Грозный.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета стало столкновение со стаей птиц. Также выжившие пассажиры сообщают, что на борту прогремело два хлопка.
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Элина Позднякова