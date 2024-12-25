Стали известны новые подробности крушения самолета в Актау

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Пилоты потерпевшего крушение борта Azerbaijan Airlines в казахстанском городе Актау увели самолет от жилых домов. Экипаж сумел сделать это в последний момент, передает Telegram-канал Mash.
«В последний момент экипаж смог увести падающий борт в окрестности аэропорта, чтобы избежать смертей среди гражданских», — сказано в сообщении.
Перед этим стало известно, что глава Азербайджана Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию в связи с трагедией, когда находился уже в воздушном пространстве РФ.
О крушении самолета сообщили утром в среду, 25 декабря. На место трагедии отправили делегацию из Азербайджана. Как сообщили в Минздраве, выжили 28 человек. Борт выполнял рейс Баку — Грозный.
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Никита Кротов