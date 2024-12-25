Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Названо количество обнаруженных тел погибших при крушении самолета близ Актау

Названо количество обнаруженных тел погибших при крушении самолета близ Актау

На месте крушения самолета AZAL близ Актау нашли тела четырех погибших
Фото: istockphoto/Sotiris_Filippou_Photographer

Фото: istockphoto/Sotiris_Filippou_Photographer

Тела четырех погибших нашли на месте крушения борта Azerbaijan Airlines близ Актау в Казахстане, передает Kazinform. Трагедия произошла сегодня утром, 25 декабря, при выполнении рейса Баку — Грозный.


«Информацию по пострадавшим при крушении близ Актау самолета Азербайджан — Баку — Грозный обновили в управлении здравоохранения Мангистауской области. В управлении здравоохранения констатировали обнаружение на месте происшествия четырех тел погибших», — сказано в публикации.
Перед этим стало известно, что пилоты самолета смогли увести лайнер от жилой застройки при крушении, чтобы избежать жертв. Также недавно появилась информация о гибели двоих пилотов.

Читайте также:

Потерпевший крушение в Казахстане самолет до падения сообщил об аварийной ситуации

Стало известно, сколько россиян выжило при крушении самолета в Казахстане

AZAL опубликовала список 62 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау
#мир
#казахстан
#крушение
#самолёты
#новости
В Волгограде задержали мужчину с ножом попытавшегося войти в школу
25 декабря 2024, 14:41

Фото: iStock/Diy13

В Волгограде задержан мужчина с ножом, пытавшийся войти в учебное заведение. Об этом пишет РИА Новости.
25 декабря 2024 года в полицию Волгограда поступило тревожное сообщение, что вооруженный ножом мужчина пытается войти в учебное заведение Тракторозаводского района. На место происшествия незамедлительно были направлены наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии.

Прибывшие на место правоохранители задержали 52-летнего мужчину, который, по внешним признакам, находился в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время он доставлен в подразделение полиции для дальнейшего разбирательства. Организована проверка по данному инциденту.

15 декабря в Керченском проливе столкнулись два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Эколог Набережная Юлия Юрьевна в беседе с «Радио 1» рассказала, каковы риски для здоровья людей и что должны знать туристы о безопасности при посещении пляжей после разлива мазута.

Читайте также:

В Химках работник украл из пункта выдачи заказов товары на 500 тыс. рублей

При крушении двух танкеров в Керченском проливе вытекло 3,75 тысячи тонн мазута

Названа официальная причина взрыва в ТЦ во Владикавказе
#мужчина
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна судьба пилотов самолета, рухнувшего в Казахстане
Оба пилота самолета, рухнувшего в Казахстане, погибли
25 декабря 2024, 14:39

Фото: iStock/ViktorCap

Оба пилота рухнувшего в Казахстане самолета «Азербайджанских линий» погибли. Об этом сообщает Baza.
Всего в самолете находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа. По последним данным, выжили 32 человека, 10 из них – граждане России.

Большинство выживших сидели в хвостовой части самолета. 16 пассажиров, летевших в передней части, вылетели из салона сразу после удара о землю. Те, кто сидел в середине, погибли внутри.

Летчики сумели увести самолет от жилых домов ближайшего поселка.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. Также пассажиры сообщают, что на борту взорвался кислородный баллон.

Читайте также:

Стали известны новые подробности крушения самолета в Актау

Стало известно, сколько россиян выжило при крушении самолета в Казахстане

AZAL опубликовала список 62 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау
#самолет
#столкновение
#пассажиры
#лётчики
#человек
#компании
#авиакомпании
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лежала в соседней комнате: убийцу блогера Кристины Журавлевой удалось найти после показаний мужа. О чем рассказал «любящий» супруг?
25 декабря 2024, 14:35

Кристина Журавлева (Фото: соцсети)

Страшная трагедия произошла в 2021 году под Сысертью Свердловской области. 16 апреля в лесополосе был найден труп молодой девушки.
Тело в морге лежало неопознанным почти 2 недели, в то время как подписчики уже давно потеряли в сети полюбившегося блогера. Подробности убийства Кристины Журавлевой читайте в материале «Радио 1».

Девушку никто не искал


28-летняя Кристина проживала в загородном доме Сысертского района Екатеринбурга со своим супругом Дмитрием Журавлевым. По словам соседей пара вела замкнутый образ жизни. У молодой семьи не было друзей, а среди знакомых Кристина не распространялась о своей жизни.

Первыми 6 апреля девушку потеряли ее подписчики. Причин для начала поисков не было. Знакомым Журавлевой удалось дозвониться по ее телефону до мужа. Тот сказал, что Кристина бросила его, оставила телефон и не хочет чтобы ее кто-то искал.

Заявление о пропаже жены


Дмитрий и Кристина Журавлевы (Фото: соцсети)

30 апреля муж пришел с заявлением об исчезновении Кристины Журавлевой к правоохранителям. В полиции мужчина сказал, что его жена ушла из дома 5 апреля и не вернулась. Сопоставив имеющиеся факты, оперативники пришли к выводу, что обнаруженная некоторое время назад погибшая девушка и является той самой без вести пропавшей Кристиной Журавлевой.

Сотрудники МВД провели комплекс оперативных мероприятий, а также проверили Дмитрия Журавлева на полиграфе. Когда муж понял, что обмануть следствие не получится, начал давать признательные показания.

Четыре дня жил с трупом в доме

Дмитрий и Кристина Журавлевы (Фото: соцсети)

Вечером 5 апреля в ходе очередного скандала между супругами, Димитрий решил навсегда угомонить свою жену и задушил ее голыми руками. После убийства супруг 4 дня думал что делать с телом, в то время как убитая Кристина лежала в соседней комнате.

В ночь на 9 апреля он решил отвести от себя подозрения и вывез тело Кристины в лесополосу.

«Желая скрыть преступление, злоумышленник спустя 5 дней арендовал автомобиль, для придания видимости ее прогулки переодел женщину в желтый спортивный костюм, надел на неё кроссовки, положил тело на заднее сидение арендованной машины, поехал в сторону Сысерти», — цитирует слова прокуратуры Свердловской области URAL.KP.RU.

16 апреля тело девушки было случайно обнаружено в 10 метрах от дороги шофером, остановившимся по нужде на трассе М5 «Урал».

В Подмосковье пятимесячный младенец сутки провёл около тел умерших родителей
В Подмосковье пятимесячный младенец сутки провёл около тел умерших родителей

Суд


Фото: iStock/AndreyPopov

Судебная экспертиза подтвердила признательные показания Дмитрия Журавлева.

«На трупе Журавлевой были обнаружены кровоизлияния на шее справа и слева. Подобные травмы могли появиться в результате сдавливания дыхательных путей. Действия Журавлева могли стать причиной смерти. На трупе была одежда, при осмотре были найдены документы. Труп лежал на животе, началось естественное разложение», — расскажет судебный эксперт в зале суда.

09.09.2021 года обвиняемый по ст. 105 УК РФ Дмитрий Журавлев признан судом виновным в совершении убийства Кристины Журавлевой и приговорен в 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.


Читайте также:

Москвичи избили жителя Подмосковья, вывезли в лес и отобрали 3 млн рублей

«Я тебя сейчас убью!»: в тюменской школе учитель набросилась с угрозами на мальчика

Россиянин переоделся в бабушку и тайно снимал девушек в туалете
#преступление
#телефон
#мвд
#эксперт
#автомобиль
#дмитрий журавлёв
#комплекс
#труп
#ук
#одежда
#травмы
#документы
#следствие
#мужчина
#сотрудники
#заявление
#урал
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Химках работник украл из пункта выдачи заказов товары на 500 тыс. рублей
25 декабря 2024, 14:19

Фото: istockphoto.com/AlexLMX

Полицейские задержали 28-летнего жителя Химок, работающего в местном пункте выдачи заказов с маркетплейса, по подозрению в крупной краже товаров, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«С заявлением о хищении товаров более чем на полмиллиона рублей в полицию обратился представитель маркетплейса. Подозреваемый в преступлении работник был задержан и признался в содеянном. Он рассказал, что заказал электронику и одежду и забрал товары, не оплатив», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали двух москвичей, которые избили жителя Ивантеевки, увезли его на машине в лес и там отобрали 3 млн рублей и мобильный телефон.

Читайте также:

При крушении двух танкеров в Керченском проливе вытекло 3,75 тысячи тонн мазута

Названа официальная причина взрыва в ТЦ во Владикавказе

Потерпевший крушение в Казахстане самолет до падения сообщил об аварийной ситуации
#химки
#кража
#криминал
#маркетплейс
#мвд московской области
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны новые подробности крушения самолета в Актау
Mash: пилоты потерпевшего крушение самолета в Актау увели его от жилых домов
25 декабря 2024, 14:16

Фото: istockphoto/Gudella

Пилоты потерпевшего крушение борта Azerbaijan Airlines в казахстанском городе Актау увели самолет от жилых домов. Экипаж сумел сделать это в последний момент, передает Telegram-канал Mash.
«В последний момент экипаж смог увести падающий борт в окрестности аэропорта, чтобы избежать смертей среди гражданских», — сказано в сообщении.

Перед этим стало известно, что глава Азербайджана Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию в связи с трагедией, когда находился уже в воздушном пространстве РФ.

О крушении самолета сообщили утром в среду, 25 декабря. На место трагедии отправили делегацию из Азербайджана. Как сообщили в Минздраве, выжили 28 человек. Борт выполнял рейс Баку — Грозный.

Читайте также:

Потерпевший крушение в Казахстане самолет до падения сообщил об аварийной ситуации

AZAL опубликовала список 62 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау

Появились новые детали крушения пассажирского самолета в Казахстане
#мир
#казахстан
#крушение
#самолёты
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При крушении двух танкеров в Керченском проливе вытекло 3,75 тысячи тонн мазута
25 декабря 2024, 14:00

Фото: istockphoto/amoklv

По уточненным данным, из двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, в общей сложности вытекло 3,75 тысячи тонн нефтепродуктов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
15 декабря в Керченском проливе столкнулись два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», на борту которых находились 27 членов экипажа. В результате происшествия произошел разлив мазута.

На побережье Кубани ощущается атмосфера беспокойства и неравнодушия. После крушения танкеров в Керченском проливе пляжи Анапы и близлежащих территорий оказались под угрозой экологической катастрофы. Мэрия Анапы объявила режим чрезвычайной ситуации. Круглосуточно работают волонтеры и спасатели, которые трудятся над очисткой побережья от мазута.

Эколог Набережная Юлия Юрьевна в беседе с «Радио 1» рассказала, каковы риски для здоровья людей и что должны знать туристы о безопасности при посещении пляжей после разлива мазута.

Читайте также:

Экологическая катастрофа: в Кремле прокомментировали разлив топлива в Чёрном море

В Чёрном море у Крыма обнаружили загрязнение нефтепродуктами

Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ
#спасатели
#набережная
#происшествия
#катастрофа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа официальная причина взрыва в ТЦ во Владикавказе
Меняйло: взрыв в ТЦ Владикавказа произошел из-за падения обломков сбитого БПЛА
25 декабря 2024, 13:10

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Взрыв и пожар в торговом центре во Владикавказе произошли из-за падения обломков сбитого БПЛА, взрывотехники ищут фрагменты беспилотника, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«По данным Министерства обороны, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа был вызван падением обломков сбитого БПЛА. Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8:28», — написал Меняйло в своем Telegram-канале.

По его словам, данную версию подтверждают и результаты следственно-оперативных мероприятий.

Меняйло также отметил, что на камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошёл снаружи. В настоящее время ведутся поиски обломков беспилотника.

Также, по данным Министерства обороны, атака противник атаковал целый ряд регионов СКФО.

25 декабря во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел мощный взрыв. В результате ЧП в здании выбило стекла, начался пожар.

Читайте также:

Мощный взрыв в ТЦ во Владикавказе: реальные причины, жертвы, видео, главное о первых минутах ЧП

Новый взрыв в Осетии: БПЛА атаковал телевышку

Очевидцы сообщают о взрыве в Ингушетии
#пожар
#беспилотник
#чп
#поиски
#видео
#взрыв
#бпла
#тц
#telegram
#атака
#жертвы
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Потерпевший крушение в Казахстане самолет до падения сообщил об аварийной ситуации
Упавший в Казахстане самолет до падения сообщил об аварийной ситуации
25 декабря 2024, 12:52

Фото: iStock/rebius

Потерпевший крушение в Казахстане самолет до падения сообщил об аварийной ситуации и планировал сесть в Актау, передает МЧС республики.
По предварительным данным, экипаж запросил экстренную посадку и ждал разрешения. Некоторое время воздушное судно кружило над местным аэропортом.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. 28 выживших были госпитализированы.

Читайте также:

Стало известно, сколько россиян выжило при крушения самолета в Казахстане

В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек

AZAL опубликовала список 62 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау
#самолет
#столкновение
#судно
#компании
#авиакомпании
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько россиян выжило при крушении самолета в Казахстане
Mash: Десять россиян выжили при крушении самолета в аэропорту Актау
25 декабря 2024, 12:35

Фото: iStock/Diy1

Десять россиян выжили после крушения Embraer 190 в аэропорту Актау, пишет Mash. Всего на борту находилось 16 граждан РФ.
В посольстве РФ данную информацию подтвердили. ​Сейчас выжившим россиянам ​оказывается вся необходимая помощь в больнице.

Среди выживших также оказались 13 граждан Азербайджана и трое граждан Киргизии. Всего, по последним данным, выжили 29 человек, девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Сейчас за их жизни борются врачи.

Всего на борту Embraer 190 находились 69 человек. Их них пятеро — члены экипажа. Пилоты погибли.

В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что в самолете произошел взрыв кислородного баллона. Эту информацию подтверждают и выжившие пассажиры. По их словам, после взрыва кислородного баллона люди в салоне начали терять сознание.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.

Читайте также:

Делегацию Азербайджана направили в Казахстан на место крушения самолета

Sputnik Казахстан: после крушения самолета в Актау госпитализировали 14 человек

Кадыров выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане
#самолет
#врачи
#казахстан
#столкновение
#пассажиры
#взрыв
#человек
#компании
#авиакомпании
#люди
#пилоты
Следите за нашими новостями
в удобном формате