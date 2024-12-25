Названо количество обнаруженных тел погибших при крушении самолета близ Актау

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Тела четырех погибших нашли на месте крушения борта Azerbaijan Airlines близ Актау в Казахстане, передает Kazinform. Трагедия произошла сегодня утром, 25 декабря, при выполнении рейса Баку — Грозный.
«Информацию по пострадавшим при крушении близ Актау самолета Азербайджан — Баку — Грозный обновили в управлении здравоохранения Мангистауской области. В управлении здравоохранения констатировали обнаружение на месте происшествия четырех тел погибших», — сказано в публикации.Перед этим стало известно, что пилоты самолета смогли увести лайнер от жилой застройки при крушении, чтобы избежать жертв. Также недавно появилась информация о гибели двоих пилотов.
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Никита Кротов