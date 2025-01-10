Байден предложил Харрис жечь на брифинге о пожарах в Лос-Анджелесе

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)
Во время брифинга, посвященного опасным лесным пожарам в Лос-Анджелесе, президент США Джо Байден сделал неожиданное заявление, адресованное вице-президенту Камале Харрис. Об этом пишет РИА Новости.
Он, отмечая тяжелую ситуацию, в которой оказалась Харрис из-за близости её дома к зоне эвакуации, решил пошутить.
Эта реплика, хотя и была произнесена с юмором, не оставила равнодушными ни собравшихся журналистов, ни саму Харрис, которая, несмотря на напряженность ситуации, спокойно продолжила обсуждение текущих проблем, связанных с пожарной угрозой.
Напомним, что несколько дней назад Washington Post сообщила, что дом вице-президента, как и жилье десятков тысяч жителей Лос-Анджелеса, попал в зону эвакуации из-за бушующих лесных пожаров.
Ранее стало известно, что прибрежный город Малибу в округе Лос-Анджелес практически полностью выгорел из-за разрушительных лесных пожаров, охвативших штат Калифорния. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это задело напрямую, так что жгите... Не хотел каламбурить», — сказал он.
Эта реплика, хотя и была произнесена с юмором, не оставила равнодушными ни собравшихся журналистов, ни саму Харрис, которая, несмотря на напряженность ситуации, спокойно продолжила обсуждение текущих проблем, связанных с пожарной угрозой.
Напомним, что несколько дней назад Washington Post сообщила, что дом вице-президента, как и жилье десятков тысяч жителей Лос-Анджелеса, попал в зону эвакуации из-за бушующих лесных пожаров.
Ранее стало известно, что прибрежный город Малибу в округе Лос-Анджелес практически полностью выгорел из-за разрушительных лесных пожаров, охвативших штат Калифорния. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова