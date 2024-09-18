Бакальчук заявила о трех раненых при попытке захвата офиса Wildberries

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Три человека пострадали при стрельбе у главного офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщила основательница компании Татьяна Бакальчук.
«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем», — написала Бакальчук.
При этом Владислав Бакальчук пояснил, что он приехал в офис на Романов переулок на переговоры по остановке строительства складов, в этот момент на него и его людей было совершено нападение.
Однако Татьяна опровергла данную информацию, отметив, что ни о каких переговорах договоренности не было.
По последним данным, Владислав Бакальчук ушёл с территории головного офиса WB в сопровождении охраны и своего адвоката.
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Элина Позднякова