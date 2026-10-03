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Грузовики загорелись на российской трассе, пострадали люди

На трассе в Кузбассе загорелись два грузовика, пострадали оба водителя
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Два грузовых автомобиля столкнулись и загорелись на трассе Кемерово — Новокузнецк в Кузбассе. В результате аварии пострадали два водителя, один из них — гражданин Монголии. Об этом РИА Новости сообщили в региональном центре медицины катастроф.



По предварительным данным, ДТП произошло недалеко от Ленинска-Кузнецкого. После столкновения грузовики загорелись.

Пострадавших водителей осматривают медики. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни, по предварительной информации, нет.

Ранее на Урале грузовик перевернулся и едва не врезался в здание вокзала. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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