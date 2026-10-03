Грузовики загорелись на российской трассе, пострадали люди
Два грузовых автомобиля столкнулись и загорелись на трассе Кемерово — Новокузнецк в Кузбассе. В результате аварии пострадали два водителя, один из них — гражданин Монголии. Об этом РИА Новости сообщили в региональном центре медицины катастроф.
По предварительным данным, ДТП произошло недалеко от Ленинска-Кузнецкого. После столкновения грузовики загорелись.
Пострадавших водителей осматривают медики. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни, по предварительной информации, нет.
Ранее на Урале грузовик перевернулся и едва не врезался в здание вокзала. Подробности — в нашем материале.
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