Грузовики загорелись на российской трассе, пострадали люди

03 октября 2026, 16:08

На трассе в Кузбассе загорелись два грузовика, пострадали оба водителя

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Два грузовых автомобиля столкнулись и загорелись на трассе Кемерово — Новокузнецк в Кузбассе. В результате аварии пострадали два водителя, один из них — гражданин Монголии. Об этом РИА Новости сообщили в региональном центре медицины катастроф.