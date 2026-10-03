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В Петербурге мужчина изрезал двух женщин и покончил с собой

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге мужчина изрезал двух женщин из-за бракоразводного процесса. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в ГСУ СК по городу.



По версии следствия, все произошло два дня назад. Из личной неприязни мужчина складным ножом ранил в кисть одну женщину, а другой нанес множественные удары, в том числе в область головы и шеи. Однако довести преступный умысел до конца он не смог: его действия пресекли, а потерпевшим своевременно оказали помощь медики.

В связи с нападением следователи возбудили уголовное дело. Позднее правоохранители сообщили, что злоумышленник покончил с собой.

Ранее сообщалось, что неизвестный в балаклаве избил 13-летнюю девочку на улице в Оренбурге. В день инцидента школьница возвращалась домой из магазина.

Лидия Пономарева

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