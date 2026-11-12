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Банда медведей убила и съела мать с дочерью

В Канаде четверо гризли растерзали мать с дочерью, животных усыпили
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Канаде судебно-медицинская экспертиза ДНК подтвердила, что к гибели 48-летней Дженнифер Балкаррас и ее 20-летней дочери Селы Рид причастны четыре гризли. Об этом сообщает People.



Трагедия произошла после того, как женщины отправились на прогулку в лесной массив 31 октября и не вернулись домой. Обеспокоенные родственники подняли тревогу. Останки Балкаррас обнаружили 2 ноября, а ее дочери — на следующий день. Тело Рид находилось в медвежьем тайнике, присыпанном ветками и землей — в таких укрытиях гризли обычно прячут добычу перед тем, как съесть.

Результаты ДНК-анализа показали, что нападение совершили самка гризли и три ее медвежонка. По словам инспектора Службы охраны природы, поведение животных носило хищнический, а не оборонительный характер. Медведей обнаружили и усыпили для обеспечения общественной безопасности.

Ранее на Камчатке медведь съел сторожа. Мужчина стал 35-й жертвой.

Никита Кротов

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