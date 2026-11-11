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На Камчатке медведь съел сторожа

Камчатский сторож турбазы стал 35-й жертвой медведя
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Сторож туристической базы Salmonica Travel в Соболевском округе Камчатского края погиб в результате нападения медведя. Об этом в среду сообщили в правоохранительных органах региона.



По данным ведомства, мужчина перестал выходить на связь 7 ноября. Таким образом, этот инцидент стал 35-м смертельным случаем нападения медведей на людей в российских регионах с весны, следует из данных, пишет РИА Новости.

Ранее смертельные случаи зафиксировали в Бурятии (два), на Камчатке (три), в Томской области (пять), а также по одному — в Архангельской, Вологодской и Кировской областях, Хабаровском крае, Туве, Республике Алтай и Ямало-Ненецком автономном округе. Наибольшее число жертв зарегистрировано в Красноярском крае (девять человек) и Иркутской области (восемь человек).

Перед этим медведь утащил и загрыз сторожевую собаку в Кузбассе. Охранник попытался отпугнуть дикого зверя и выстрелил из табельного оружия в воздух.

Никита Кротов

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