На Камчатке медведь съел сторожа
Сторож туристической базы Salmonica Travel в Соболевском округе Камчатского края погиб в результате нападения медведя. Об этом в среду сообщили в правоохранительных органах региона.
По данным ведомства, мужчина перестал выходить на связь 7 ноября. Таким образом, этот инцидент стал 35-м смертельным случаем нападения медведей на людей в российских регионах с весны, следует из данных, пишет РИА Новости.
Ранее смертельные случаи зафиксировали в Бурятии (два), на Камчатке (три), в Томской области (пять), а также по одному — в Архангельской, Вологодской и Кировской областях, Хабаровском крае, Туве, Республике Алтай и Ямало-Ненецком автономном округе. Наибольшее число жертв зарегистрировано в Красноярском крае (девять человек) и Иркутской области (восемь человек).
Перед этим медведь утащил и загрыз сторожевую собаку в Кузбассе. Охранник попытался отпугнуть дикого зверя и выстрелил из табельного оружия в воздух.
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