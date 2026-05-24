Банда угнала машины на €2 млн во Франции

Le Figaro: угонщики украли 27 дорогих машин во Франции на €2 млн
Во Франции полиция задержала членов банды угонщиков, похитивших автомобили на общую сумму €2 млн. Об этом сообщает Le Figaro.
В ночь на 17 мая около 50 злоумышленников проникли на охраняемую парковку в Париже и угнали десятки дорогостоящих машин. Правоохранителям удалось обнаружить 21 из 27 похищенных автомобилей, включая Porsche, Ferrari и Maserati.
Транспорт нашли в разных регионах страны. Часть авто оказалась поврежденной или частично сожженной.
Ранее в Подмосковье знакомые угнали машину у пенсионера. Ушерб от угона составил 80 тысяч рублей.
