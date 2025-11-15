Россиянка чуть не потеряла глаз во время фотосессии в КБР

15 ноября 2025, 16:19

Россиянка чуть не потеряла глаз из-за ручного орла во время фотосессии в КБР

Фото: istockphoto/William Krumpelman

Ручной орёл чуть не выклевал глаз у девушки на смотровой площадке «Горы Аватары» во время съемки в Кабардино‑Балкарской Республике.