Россиянка чуть не потеряла глаз во время фотосессии в КБР

Россиянка чуть не потеряла глаз из-за ручного орла во время фотосессии в КБР
Ручной орёл чуть не выклевал глаз у девушки на смотровой площадке «Горы Аватары» во время съемки в Кабардино‑Балкарской Республике.
Как пишет «Лента.ру», хозяин птицы уверял, что она безопасна, но хищник почти клюнул ей в глаз, сидя на плече. Кроме того, мужчина сначала назвал одну стоимость фотосессии, а затем потребовал вдвое больше.
