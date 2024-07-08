Бастрыкин отреагировал на изнасилование мигрантами сотрудницы «Матч ТВ»

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту нападения троих мигрантов на женщину в Москве. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Ранее сотрудница «Матч ТВ» заявила о том, что её изнасиловали рядом с телецентром «Останкино». Нападение произошло в ночь на субботу, 6 июля, когда она возвращалась с работы.
Следственный комитет России, сообщает, что в отношении жительницы Москвы было совершено преступление против половой неприкосновенности. По данному факту возбуждено уголовное дело против троих граждан Узбекистана. Бастрыкин дал поручение доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Отмечается, что одного из преступников поймали в аэропорту. Злоумышленникам может грозить до десяти лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства массовой драки в Краснодарском крае. По информации правоохранителей, конфликт начался из-за того, что дети мигрантов не пустили местных детей на площадку. Их родители попытались объяснить приезжим, что площадка является общей, но те в ответ перешли на оскорбления., что привело к драке.
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Следственный комитет России, сообщает, что в отношении жительницы Москвы было совершено преступление против половой неприкосновенности. По данному факту возбуждено уголовное дело против троих граждан Узбекистана. Бастрыкин дал поручение доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Отмечается, что одного из преступников поймали в аэропорту. Злоумышленникам может грозить до десяти лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства массовой драки в Краснодарском крае. По информации правоохранителей, конфликт начался из-за того, что дети мигрантов не пустили местных детей на площадку. Их родители попытались объяснить приезжим, что площадка является общей, но те в ответ перешли на оскорбления., что привело к драке.
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Дарья Осипова