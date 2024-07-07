Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства массовой драки в Краснодарском крае

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту массовой драки с участием мигрантов в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба региона.
По информации правоохранителей, конфликт начался из-за того, что дети мигрантов не пустили местных детей на площадку. Их родители попытались объяснить приезжим, что площадка является общей, но те в ответ перешли на оскорбления. Это привело к массовой драке, о пострадавших пока ничего не известно.
«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А. К. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
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