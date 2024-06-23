Драка со стрельбой произошла в закрытом подмосковном ЖК «Рублёвский» — видео

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Массовая драка со стрельбой произошла на территории закрытого посёлка «Рублёвский» в Московской области. Неизвестные угрожали очевидцам, а затем принялись палить по окнам.
Драка с участием четырёх человек началась прямо под окнами домов жилого квартала, сообщает телеграм-канал SHOT. Разбуженные и недовольные жильцы начали выглядывать из окон. По словам очевидцев, участники потасовки велели им вернуться в кровати и не снимать, «иначе не поздоровится». Одному из тех, кто достал телефон, выстрелили в окно. К счастью, никто не пострадал — пуля угодила в стену.
На место приехал вызванный местными жителями наряд полиции. Правоохранители задержали двоих участников драки. Двоим другим удалось скрыться. По факту происшедшего проводится проверка.
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Александр Бойцов