В российском городе годовалый малыш едва не умер из-за кусочка арахиса в лёгких

06 ноября 2025, 12:00

В Иркутске врачи спасли годовалого ребёнка, вдохнувшего кусочек арахиса

Фото: Istock/oatawa

В Иркутске годовалый ребёнок чуть не погиб после того, как в его дыхательные пути попал кусочек арахиса в сахарной глазури. О происшествии сообщил главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов. Его слова приводит РЕН ТВ.