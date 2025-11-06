В российском городе годовалый малыш едва не умер из-за кусочка арахиса в лёгких
В Иркутске годовалый ребёнок чуть не погиб после того, как в его дыхательные пути попал кусочек арахиса в сахарной глазури. О происшествии сообщил главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов. Его слова приводит РЕН ТВ.
Сообщается, что малыш вдохнул частицу ореха во время игры. Острые края конфеты повредили слизистую и перекрыли доступ воздуха в правое лёгкое. Мальчик поступил в больницу в критическом состоянии, с низким уровнем кислорода в крови и симптомами тяжёлой гипоксии.
Врачи выполнили срочную эндоскопическую операцию и извлекли инородный предмет. Это спасло ребёнку жизнь. Юрий Козлов подчеркнул, что этот случай должен послужить предупреждением для взрослых. Он рекомендовал родителям убирать из зоны доступа детей продукты, которые могут представлять для них опасность.
