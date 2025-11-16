Российская школьница отбилась от напавшего на нее в подъезде мужчины
В Магадане задержали парня, напавшего на 13-летнюю девочку в подъезде жилого дома. Об этом сообщила полиция Колымы в телеграм-канале.
Все произошло 12 ноября на Набережной реки Магаданки, когда школьница возвращалась домой. Неизвестный набросился на нее, и она громко закричала, спугнув его. Ребенок обо всем рассказал матери, и та обратилась с заявлением в полицию.
Вскоре правоохранители по записям с камер наблюдения вычислили подозреваемого — им оказался местный житель 1998 года рождения. Сейчас они выясняют все подробности произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Иркутске агрессивная женщина напала на продавца в магазине, повалив его на пол, и скрылась.
Читайте также: