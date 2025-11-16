Российская школьница отбилась от напавшего на нее в подъезде мужчины

16 ноября 2025, 09:45

Жителя Магадана задержали за нападение на школьницу в подъезде

Фото: iStock/Diy13

В Магадане задержали парня, напавшего на 13-летнюю девочку в подъезде жилого дома. Об этом сообщила полиция Колымы в телеграм-канале.