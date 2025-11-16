Достижения.рф

Российская школьница отбилась от напавшего на нее в подъезде мужчины

Жителя Магадана задержали за нападение на школьницу в подъезде
Фото: iStock/Diy13

В Магадане задержали парня, напавшего на 13-летнюю девочку в подъезде жилого дома. Об этом сообщила полиция Колымы в телеграм-канале.



Все произошло 12 ноября на Набережной реки Магаданки, когда школьница возвращалась домой. Неизвестный набросился на нее, и она громко закричала, спугнув его. Ребенок обо всем рассказал матери, и та обратилась с заявлением в полицию.

Вскоре правоохранители по записям с камер наблюдения вычислили подозреваемого — им оказался местный житель 1998 года рождения. Сейчас они выясняют все подробности произошедшего.

Лидия Пономарева

