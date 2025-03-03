Со сцены «Оскара» выкрикнули фразу «Слава Украине»* во время награждения «Аноры»

Фото: скриншот из соцсети X (сайт x.com)
Актриса Дэрил Ханна со сцены «Оскара» выкрикнула фразу «Слава Украине»* перед тем, как представить номинантов в категории за лучший оригинальный сценарий. Канал ABC News, ведущий трансляцию «Оскара», сделал об этом отдельный твит в соцсети X, приложив видео.
Свою речь актриса фильма «Убить Билла» начала со слов в поддержку украинцев, а также показала знак «peace» — два пальца вверх.
На 97-ой церемонии вручения премии «Оскар» многие россияне надеялись на победу Юры Борисова в номинации на лучшего актера второго плана (роль в фильме «Анора»). К сожалению, награду в итоге получил американский актер Киран Калкин (картина «Настоящая боль»).
Кроме них за приз в этой номинации боролись Эдвард Нортон (фильм «Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).
При этом именно фильм «Анора» получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Его написал Шон Бейкер.
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*внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов
На 97-ой церемонии вручения премии «Оскар» многие россияне надеялись на победу Юры Борисова в номинации на лучшего актера второго плана (роль в фильме «Анора»). К сожалению, награду в итоге получил американский актер Киран Калкин (картина «Настоящая боль»).
Кроме них за приз в этой номинации боролись Эдвард Нортон (фильм «Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).
При этом именно фильм «Анора» получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Его написал Шон Бейкер.
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*внесен Минюстом в перечень нацистских символов и лозунгов
Мария Моисеева