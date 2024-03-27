«Сажал на цепь и лишал пищи»: Глава СК взял на контроль дело об истязании девочки отцом

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту издевательств над ребёнком в Петербурге. Мужчина на постоянной основе избивал свою 12-летнюю дочь, не давал еду и пристегивал на цепь, чтобы она не ходила гулять. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.
В отношении 43-летнего петербуржца возбудили уголовное дело по статье об истязании.
В настоящее время девочка находится в социальном детском учреждении, теперь ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Помимо этого, сейчас решается вопрос об избрании в отношении тирана меры пресечения в виде заключения под стражу.
Правоохранителям стало известно о ситуации случайно: в ходе очередной ссоры девочка ударилась рукой и её доставили в больницу. Там девочка рассказала о жестоком обращении отца.
Ранее сообщалось, что в Москве девочка впала в кому, попробовав предложенные подругой наркотики. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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В настоящее время девочка находится в социальном детском учреждении, теперь ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Помимо этого, сейчас решается вопрос об избрании в отношении тирана меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в Москве девочка впала в кому, попробовав предложенные подругой наркотики. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак