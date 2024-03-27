«Сажал на цепь и лишал пищи»: Глава СК взял на контроль дело об истязании девочки отцом

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту издевательств над ребёнком в Петербурге. Мужчина на постоянной основе избивал свою 12-летнюю дочь, не давал еду и пристегивал на цепь, чтобы она не ходила гулять. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.