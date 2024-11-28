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Роспотребнадзор: в Петербурге госпитализировали свыше 20 людей после отравления

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Свыше 20 человек госпитализировали после отравления в ресторане «Токио-City» в Северной столице, проинформировали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«По состоянию на 28 ноября зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших в биологическом материале выявлена Salmonella», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что организованы противоэпидемические мероприятия, а дезинфекция уже проведена. В настоящее время проводится проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Перед этим стало известно о смерти трех человек в Алтайском крае из-за отравления.

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#россия
#санкт-петербург
#роспотребнадзор
#отравление
#новости
В Уфе горит производственное здание с лакокрасочной продукцией — МЧС
28 ноября 2024, 21:08

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Производственное здание с лакокрасочной продукцией загорелось в башкирской Уфе, проинформировали в МЧС РФ. Известно, что тушением возгорания занимаются больше 40 спасателей, а также 14 единиц техники.
«Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Башкортостане. В Уфе горит производственное здание. Предварительно, внутри находится лакокрасочная продукция», — сказано в публикации в Telegram-канале.
Накануне спасатели проинформировали о крупном пожаре под Воронежем. Возгорание потушили на площади 400 квадратных метров. Горело техническое помещение автосалона и пристройка к нему. В результате произошедшего никто не пострадал. К тушению огня привлекались девять единиц техники и свыше 20 огнеборцев.

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Волонтер: студентку из Подмосковья обнаружили в 62 километрах от дома
28 ноября 2024, 20:25

Фото: istockphoto/blinow61

Студентку из подмосковной Ивантеевки, которая отправилась на учебу в Королев, обнаружили лежащей на снегу в 62 километрах от дома, пишет Msk1.ru, ссылаясь на волонтеров.
По информации журналистов, студентка должна была встретиться в Болшево с подругами. Перед этим отряд «ЛизаАлерт» сообщал о поисках 18-летней Ксении Еловых, пропавшей в Пушкинском округе.

О пропаже полицейским заявила ее мама. Женщина указала на активность аккаунтов девушки в социальных сетях все это время.

Также уточнялось, что студентку видели у СНТ «Звездочка-2», откуда она пошла к лесополосе, добавили очевидцы.

Следствие ситуацию не прокомментировало.

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«ЛизаАлерт» ищет загадочно исчезнувшую девушку в Пушкинском округе
28 ноября 2024, 19:51

Фото: istockphoto/Sheila Alonso

Ивантеевскую студентку Ксению Еловых, загадочно пропавшую в Пушкинском округе по дороге в Королев, разыскивает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», сказано на его форуме.
Отмечено, что девушка пропала три дня назад, 25 ноября. Она должна была встретиться с подружками, но не добралась до места встречи в Болшево. Известно, что пропавшая оплатила поездку на автобусе № 22 в Пушкино.

Еловых видели под Сергиевым Посадом в СНТ «Звездочка-2», но она не проходила на территорию товарищества. На ней были черная куртка с капюшоном, джинсы синего цвета и черные ботинки. В момент пропажи на голове был шарф. Кроме того, студентка была с черным рюкзаком.

Что касается примет, указаны длинные темно-русые волосы, карие глаза, худощавое телосложение, рост 168 сантиметров, макияжа нет.

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#пушкино
#пушкинский округ
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В Алтайском крае в частном центре из-за отравления умерли три человека
28 ноября 2024, 19:34

Фото: iStock/Soumen Hazra

Три человека умерли в частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края. Об этом сообщили в СК РФ.
Работники социального центра нашли одного из постояльцев центра мёртвым. Ещё несколько человек пожаловались на плохое самочувствие, их госпитализировали, после чего ещё двое из них скончались.

По данным ТАСС, пострадали еще 17 человек. Согласно предварительной информации, у них выявили отравление неизвестным веществом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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В Абхазии задержали двух россиян, подозреваемых в содействии СБУ и дезертирстве
28 ноября 2024, 19:08

Сотрудники службы госбезопасности Абхазии задержали двух россиян, один из которых подозревается в пособничестве СБУ Украины, другой – в дезертирстве. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства республики.
Уточняется, что граждане РФ Павел Копцев и Владислав Лисов приехали в Абхазию по поддельным документам, чтобы избежать уголовного преследования и перебраться в Грузию. Согласно информации ведомства, Копцев по поручению украинских спецслужб занимался сбором дронов, начиненных взрывчаткой, а Лисов самовольно покинул воинскую часть с целью уклонения от прохождения военной службы.

Задержанные мужчины были переданы ФСБ России по партнерским каналам.

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#абхазия
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Мигрант изнасиловал 14-летнюю девочку на юго-западе Москвы
28 ноября 2024, 18:47

Фото: iStock/Favor_of_God

На юго-западе Москвы иностранец изнасиловал 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.
Утверждается, что преступление было совершено в квартире на Ленинском проспекте. По данным следствия, гражданин Таджикистана познакомился с 14-летней школьницей, зашел с ней в дом и надругался над девочкой.

Преступник задержан. Против него возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В настоящее время обвиняемый находится под стажей.

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Трех задержанных в Казани студентов подозревают в краже у бойца СВО 7,7 млн. руб
28 ноября 2024, 18:07

Фото: istockphoto/blinow61

В краже 7,7 миллиона рублей у 30-летнего бойца СВО подозревают трех задержанных в Казани российских студентов. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на ГУ МВД России по волгоградскому региону.
По данным оперативников, один из задержанных является организатором. При помощи технологий злоумышленник получил доступ к средствам на счете мобильного банка военного, а подельники их вывели через дропы.

Деньги уходили на ставки и отдых за рубежом. В настоящее время фигуранты находятся в Волгограде.

Как пояснили в МВД, потерпевший пришел к полицейским в середине июня, сообщив о похищении со счета указанной суммы. Позже выяснилось, что операции проводили из Татарстана. Проводится расследование уголовного дела по статье о краже в особо крупном размере.

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Известны новые подробности конфликта со стрельбой на Большой Никитской в Москве
В конфликте со стрельбой на Большой Никитской в Москве участвовали до 8 человек
28 ноября 2024, 17:49

Фото: istockphoto/artolympic

До восьми человек являются участниками конфликта со стрельбой около «Кофемании» на Большой Никитской в Москве, который произошел накануне. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей.
«Правоохранители разыскивают до восьми человек, участвовавших в конфликте на Большой Никитской улице, где накануне произошла стрельба», — прокомментировал собеседник журналистам.
Накануне столичная прокуратура опубликовала кадры инцидента. По предварительным данным, между посетителями произошел конфликт на бытовой почве.

Люди отправились на улицу для выяснения отношений, когда один из них выстрелил в оппонента. Расследование дела о хулиганстве продолжается.

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#следственный комитет
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Изнасиловал и бросил свиньям: кем оказался убийца 17-летней школьницы из Красноярска, последние минуты ее жизни
Подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в свинарнике отправили в СИЗО на два месяца
28 ноября 2024, 17:45

Убитая школьница из Красноярского края (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)

В Красноярском крае продолжается расследование трагической смерти 17-летней школьницы. 23 ноября ее тело было найдено в хлеву со свиньями в селе Ушканка Ужурского района. Предварительные данные указывали на то, что причиной смерти стала острая кровопотеря из-за повреждения бедренной артерии. Однако вскоре выяснилось, что к трагедии причастны не животные, а сосед семейства. Подробности – в материале «Радио 1».

Школьницу нашли мертвой в хлеву со свиньями


Изначально следователи предполагали, что девушка могла стать жертвой скота, когда пришла в хлев покормить животных. Якобы два быка вышли в коридор загона, и один из них ударил девушку рогом по голове, после чего она потеряла сознание. Пока она лежала, её покусали и затоптали свиньи.
Хлев, где было найдено тело школьницы (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)


Задержание соседа


После тщательного осмотра места происшествия и экспертизы тела выяснились новые детали. Установлено, что школьница была изнасилована. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался подчинённый отца девушки, скотник по имени Игорь. Первоначально ему вменяли причинение смерти по неосторожности, но после появления новых фактов дело переквалифицировали на убийство с особой жестокостью, а также добавили статью об «иных действиях сексуального характера».

Подозреваемый в убийстве Игорь (Фото: кадр из эфира телеканала НТВ)

23 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Игорь решил отомстить своему начальнику из-за разногласий. В селе об Игоре ходила дурная слава: он уже отбывал наказание за убийство и имел привычку злоупотреблять алкоголем, что часто приводило его к агрессивным поступкам. В один из таких вечеров в его голове созрел план: скотник пришёл к загону, где его начальник держал животных, намереваясь расправиться с ними. Однако там он столкнулся с дочерью своего недруга.

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Подробности убийства и мотивы


Игорь начал угрожать девушке ножом. Школьница отчаянно сопротивлялась, но силы были неравны. Он ударил её поленом по голове, и она потеряла сознание. Воспользовавшись этим моментом, Игорь совершил надругательство над девушкой, а затем оставил её на растерзание свиньям и ушёл. Перед уходом он забрал у жертвы телефон и сжёг его вместе с палкой, использованной во время нападения, пытаясь скрыть улики.

Подозреваемому избрана мера пресечения. Его заключили под стражу на два месяца. На допросе он признался, что ненавидел своего односельчанина — успешного местного фермера, и все его действия были продиктованы банальной местью.

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