Роспотребнадзор: в Петербурге госпитализировали свыше 20 людей после отравления

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Свыше 20 человек госпитализировали после отравления в ресторане «Токио-City» в Северной столице, проинформировали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«По состоянию на 28 ноября зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. В инфекционный стационар госпитализирован 21 человек, у 12 заболевших в биологическом материале выявлена Salmonella», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.В Роспотребнадзоре подчеркнули, что организованы противоэпидемические мероприятия, а дезинфекция уже проведена. В настоящее время проводится проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Перед этим стало известно о смерти трех человек в Алтайском крае из-за отравления.
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Никита Кротов